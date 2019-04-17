محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
أكد اللواء تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية مشاركة كل مواطن في الاستفتاء على التعديلات الدستوية الأسبوع المقبل؛ لاستكمال ما بناه خلال السنوات الماضية واستكمال الخطط التنموية العملاقة التي تتبناها الدولة.
وأوضح قلدس، في بيان، الأربعاء، أن التوعية بمحتوى المواد المعدلة وأهميتها للفترة الحالية والمستقبلية، يقضي على محاولات البعض لتشويه إنجاز جديد للمصريين، وخطوة مهمة نحو مزيد من الاستقرار بالدولة المصرية.
وطالب النائب وسائل الإعلام بالقيام بدورها في نشر التعديلات الدستورية التي وافق عليها البرلمان؛ لتعريف المواطنين بتفاصيلها، وحثهم على المشاركة في الاستفتاء عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني: التوعية بالتعديلات الدستورية واجب لمواجهة محاولات التشويه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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