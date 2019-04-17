فرنسا تعتزم تنظيم مسابقة في الهندسة المعمارية لإعادة بناء برج كاتدرائية نوتردام

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب اليوم الأربعاء أن باريس سوف تنظم مسابقة دولية في الهندسة المعمارية لتحديد كيفية إعادة بناء برج كاتدرائية نوتردام.

وقال فيليب بعد اجتماع حكومي تم تخصيصه لمناقشة الحريق الذي اندلع أمس الأول الاثنين في كاتدرائية نوتردام وأعمال إعادة ترميمها، إن البرج الذي دمره الحريق كان من تصميم المهندس المعماري يوجين فيوليه لو دوك في القرن التاسع عشر.

وأضاف" المسابقة الدولية سوف تقرر ما إذا كان يجب إعادة بناء برج، وما إذا كان يجب إعادة بناء البرج الذي صممه وبناه فيوليه لو دوك بنفس الطريقة".

وأشار إلى أن البديل لذلك هو أن يتم بناء برج جديد بالكاتدرائية" وفقا للأساليب الفنية وتحديات عصرنا".