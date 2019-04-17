توصيل الغاز الطبيعي لـ 208 آلاف عميل في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

أعلنت الشركة المنفذة لأعمال الغاز الطبيعي في محافطة المنيا، أن إجمالي عدد العملاء المنزليين الذين يعملون بالغاز على مستوى المحافظة وصل إلى 208 آلاف و356 عميلا منزليًا.

وأوضح التقرير الذي عرض على اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، أنه جرى توصيل الغاز الطبيعي لـ 1006 عملاء منزليين بقري تلة والبرجاية وبني أحمد وبمدينة المنيا، ليصبح إجمالي العدد 104 آلاف و85 عميلاً، كما بلغ إجمالي عدد العملاء 39396 عميلاً بمدينة بنى مزار، و15407 بمدينة مطاي، و17598 بمدينة أبوقرقاص، و20141 بمدينة سمالوط و11729 بمدينة مغاغة ، بالإضافة إلى التعاقد مع 9 عملاء تجاريين.

وأشار التقرير، إلى البدء في أعمال اختبارات الخط الرئيسي المغذي لمدينة ملوي وتنفيذ الأعمال المدنية لمحطة تخفيض الضغط ومأخذ مدينة ملوي، وجار حاليًا تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية والتركيبات والتحويلات بمدينة مغاغة وقرية القيس ببني مزار وعدد من القطاعات بمدينة سمالوط، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الشبكات الأرضية بالحي الثاني والثالث والرابع والخامس بمدينة المنيا الجديدة بنسبة تنفيذ تتراوح ما بين 60 إلى 95%.