الجزائر: قوى معارضة تعلن مقاطعة الانتخابات الرئاسية

أعلنت قوى جزائرية معارضة، اليوم الثلاثاء، مقاطعتها للانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من تموز/ يوليو المقبل، مشترطة فترة "مناسبة ومعقولة" قبل الاقتراع، وذلك في بيان مشترك لأحزاب وشخصيات معارضة، منضوية تحت مسمى "فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب".

وحسب البيان، فإن القوى المعارضة "ترفض المشاركة في الانتخابات المقبلة، بالترشح أو التوقيع أو التنظيم أو الإشراف في ظل السلطة السياسية الفاقدة للشرعية".

وجرى الاجتماع السابع لفعليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب، بمقر حزب العدالة والتنمية (إسلامي)، وحضره ممثلو أحزاب طلائع الحريات، النهضة، البناء الوطني، وشخصيات مستقلة على غرار الدبلوماسي الأسبق عبد العزيز رحابي.

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وغاب عن الاجتماع، رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي)، عبد الرزاق مقري، ورئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، الذي أرسل ممثلين نيابة عنه.

ورأت القوى المعارضة، في دعوة رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، لتنظيم انتخابات رئاسية في الرابع من تموز/ يوليو وفق الآجال الدستورية "محاولة من السلطة الفاقدة للشرعية استنساخ نفسها عبر انتخابات مزيفة".

وألمحت إلى أن تنظيم انتخابات بنفس الآليات القانونية والتنظيمية السارية المفعول، سينتج "نفس السلطة التي يطالب الشعب بإسقاطها كاملة اليوم".