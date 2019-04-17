اليمن: ندعم خيارات الشعب السوداني وإجراءات المجلس العسكري

أكدت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم الأربعاء، دعمها لخيارات الشعب السوداني الشقيق والخطوات والإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري، داعية إلى احترام سيادته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وفقًا

لوكالة أنباء الشرق الأوسط.وذكرت الوزارة في بيان "تتابع الجمهورية اليمنية باهتمام وحرص بالغين تطورات الأوضاع في السودان، انطلاقًا منالأواصر المتينة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ولما يحظى به السودان من أهمية في محيطه العربي والإقليمي والدولي".ونوهت بأهمية تكاتف الجهود الدولية لمساعدة السودان والحفاظ على أمنه واستقراره بما يحقق مصالح وتطلعات الشعب السوداني العزيز.