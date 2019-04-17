ترقب لإعلان نتائج انتخابات إسطنبول.. وإصرار حزب أردوغان على الرفض

يتوقع أن يكون، اليوم الأربعاء، حاسما في مدينة إسطنبول التركية، حيث من المنتظر إعلان لجنة الانتخابات النتائج بصفة رسمية، بعد نهاية ماراثون إعادة عد وفرز الأصوات، اليوم الثلاثاء، إثر الطعون والشكاوى المتكررة من حزب العدالة والتنمية الحاكم، وفقًا لشبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وكان مسئولو الانتخابات المحلية في تركيا أمروا، أول أمس الاثنين، بإعادة فرز الأصوات مرة ثانية بإسطنبول،

بعد الطعون التي قدمها العدالة والتنمية بزعامة الرئيس، رجب طيب أردوغان، على مدار أسبوعين في النتائج التي أظهرت خسارة الحزب الحاكم للسيطرة على أكبر مدن البلاد.

وأدت الطعون من حزب أردوغان في النتائج المبدئية إلى تزايد الشعور بالإحباط بين أنصار حزب الشعب الجمهوري المعارض.

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وأظهرت النتائج المبدئية للانتخابات البلدية التي أجريت

في 31 مارس، أن أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، متقدم على منافسه المنتمي للحزب الحاكم رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم.

وتقول مصادر إن إعادة الفرز التي انتهت، أمس الثلاثاء، أسفرت عن النتائج نفسها، بتقدم مرشح المعارضة بأكثر من 13 ألف صوت.

وتطالب المعارضة لجنة الانتخابات بإعلان النتيجة رسميا، اليوم الأربعاء، وتسليم البلدية لرئيسها الجديد، بينما سارع حزب العدالة والتنمية لقطع الطريق على الإعلان الرسمي، حيث يعتزم مرة أخرى التقدم بطلب إلغاء الانتخابات وإعادتها.