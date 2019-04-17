المجلس العسكري بالسودان يتابع حركة الأموال والأسهم منذ بداية أبريل الجاري

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قرارًا خاصًا بإجراءات محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، استنادا على توصيات ومقررات اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونص القرار على مراجعة حركة الأموال اعتبارًا من الأول من أبريل الجاري بواسطة بنك السودان المركزي، والإبلاغ عن أية حركة كبيرة أو مشبوهة للأموال عن طريق المقاصة أو التحويلات، مع

حجز الأموال التي تكون محل شبهة.ووجه القرار، المسجل التجاري العام، بوقف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك اعتبارًا من الأول من أبريل .