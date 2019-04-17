أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قرارًا خاصًا بإجراءات محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، استنادا على توصيات ومقررات اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونص القرار على مراجعة حركة الأموال اعتبارًا من الأول من أبريل الجاري بواسطة بنك السودان المركزي، والإبلاغ عن أية حركة كبيرة أو مشبوهة للأموال عن طريق المقاصة أو التحويلات، مع
ووجه القرار، المسجل التجاري العام، بوقف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك اعتبارًا من الأول من أبريل .
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العسكري بالسودان يتابع حركة الأموال والأسهم منذ بداية أبريل الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.