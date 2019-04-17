ننشر تفاصيل نقل البشير من "بيت الضيافة" إلى أحد سجون الخرطوم

كشفت صحيفة آخر لحظة السودانية، اليوم الأربعاء، عن تطورات جديدة بملف الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، وذلك بعد أيام على إعلان الجيش خلعه ووضعه تحت الإقامة الجبرية.

وذكرت الصحيفة أن الجهات المختصة رحّلت عمر البشير إلى سجن كوبر، وقالت إن المجلس العسكري أوفى بـ"تعهداته بتوفير محاكمة عادلة للرئيس السابق بالداخل، بعدم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وأضافت أنها حصلت على معلومات تفيد بـتحويل البشير من بيت الضيافة حيث كان تحت قيد الإقامة الجبرية إلى سجن كوبر تحت حراسة مشددة وذلك مساء أمس الثلاثاء.

وفي وقت لاحق، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين من عائلة البشير تأكيدهما أنه نقل إلى سجن كوبر في العاصمة الخرطوم، في

Advertisements

ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.

وأشارت إلى أن رئيس المجلس العسكري، عبدالفتاح البرهان، اتخذ هذه الخطوة بعد التشاور مع أعضاء المجلس، مشيرة أيضًا إلى صدور قرار باعتقال 11 من المسئولين الكبار السابقين بينهم ولاة مدنيون.

وفي وقت لاحق من الأربعاء، أضفت مصادر من عائلة البشير المزيد من المصداقية على النبأ، متحدثة عن نقل الرئيس السابق إلى سجن كوبر في الخرطوم في ساعة متأخرة من الثلاثاء.