النتائج الأولية تكشف تقدم الرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو في الانتخابات الإندونيسية

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والتشريعية الإندونيسية تقدم الرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو على أقرب منافسيه الجنرال بوابوو سوبيانتو، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية اليوم الأربعاء أن التصويت استمر نحو 8 ساعات في أنحاء البلاد بعد حملة انتخابية استمرت 6 أشهر لانتخاب رئيس للبلاد

ويخوض الرئيس جوكو ويدودو رجل الأعمال السابق الذي بدأ مشواره السياسي قبل نحو 14 عاما برئاسة بلدية مدينة صغيرة، السباق أملا في إعادة انتخابه منافسا للجنرال السابق برابوو سوبيانتو، الذي فاز عليه الرئيس بهامش بسيط في 2014.

اليوم الأربعاء أن التصويت استمر نحو 8 ساعات في أنحاء البلاد بعد حملة انتخابية استمرت 6 أشهر لانتخاب رئيس للبلادوبرلمان جديد.ويخوض الرئيس جوكو ويدودو رجل الأعمال السابق الذي بدأ مشواره السياسي قبل نحو 14 عاما برئاسة بلدية مدينة صغيرة، السباق أملا في إعادة انتخابه منافسا للجنرال السابق برابوو سوبيانتو، الذي فاز عليه الرئيس بهامش بسيط في 2014.

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