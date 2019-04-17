لافروف: يجب حل قضية بؤرة الإرهاب في إدلب السورية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، ضرورة حل قضية بؤرة الإرهاب في محافظة إدلب السورية، مشيرا إلى عدم إمكانية بقاء الإرهابيين فيها للأبد، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونقل عن لافروف قوله: "سيتعين علينا حل مشكلة القضاء على الإرهاب في إدلب على أساس الاتفاقات الروسية التركية، وعلى أساس أن الإرهابيين لا يمكنهم
كما تحدث وزير الخارجية الروسي عن أنه بات من الضروري حل مشكلة شمال شرقي سوريا والضفة اليسرى للفرات، من أجل استعادة الحكومة السورية لتلك المناطق وإقامة حوار مع الأكراد.
من جهة أخرى، قال لافروف إن روسيا سوف تواصل جهود تطوير التنسيق
ونقل عن لافروف قوله - خلال اجتماعه مع نظيره الصربي إيفيتسا داتشيتش في العاصمة الروسية موسكو اليوم الأربعاء - قوله "نحن نُبقي على حوارنا المكثف واتصالاتنا على أعلى مستوى المُوجهة لهذا الأمر".
وأضاف "اليوم توجد فرصة هائلة لمواصلة جهود ضمان التنمية المكثفة والتدريجية لعلاقاتنا، بما في ذلك مجال تنسيق السياسة الخارجية".
جدير بالذكر أن وزير الخارجية الصربي إيفيتسا داتشيتش يزور روسيا تلبية لدعوة من لافروف.
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