ألمانيا تؤكد دعمها لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في العراق

أكدت ألمانيا دعمها للاستقرار فى العراق والعمل جنبا إلى جنب مع الشركاء العراقيين لوضع الأسس لمستقبل مشرق هناك، وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط.

جاء ذلك في بيان للخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لفريق العمل الداعم

للاستقرار في العراق ومكافحة تنظيم داعش الإرهابي.وأشار البيان إلى أهمية تعزيز المكاسب الداعمة للاستقرار في العراق، وتهيئة الظروف لعودة جميع المشردين، والمضي قدما نحو إعادة الإعمار،موضحا أن ذلك يشمل أيضا المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي لفترة طويلة، وقال إن ألمانيا تقدم 40 مليون يورو لهذا الغرض.ولفت البيان أيضا إلى تمويل الأمم المتحدة لإعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة في هذه المناطق، وتعزيز فرص العمل، وهيكلة مشاريع الإدارة والمصالحة المحلية.