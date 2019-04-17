الصين تنفي إدعاءات انتهاجها سياسة مناهضة للإسلام

نفت الصين بشدة اليوم الأربعاء صحة ما تردد في وسائل إعلامية بانتهاجها سياسة مناهضة للإسلام، داعية مختلف وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم نشر شائعات تتسبب في حالة من "التشويش والخلط" لدى العامة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو
وقال كانغ "بداية، يجب إعادة التأكيد والتوضيح أن منطقة
وأضاف كانغ أن الصين تعارض التطرف الديني ، وتضمن الحريات الدينية وفقا للقانون، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمسلمين في الصين، فهناك أكثر من 20 مليون مسلم ونحو 30 ألف مسجد في البلاد.
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