الصين تنفي إدعاءات انتهاجها سياسة مناهضة للإسلام

نفت الصين بشدة اليوم الأربعاء صحة ما تردد في وسائل إعلامية بانتهاجها سياسة مناهضة للإسلام، داعية مختلف وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم نشر شائعات تتسبب في حالة من "التشويش والخلط" لدى العامة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو

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كانغ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة تعليقا على ما تردد بشأن وجود صلة بين مراكز التدريب في شينجيانغ الصينية وهدم مساجد، وعما إذا كانت الصين تنتهج سياسة مناهضة للإسلام.



وقال كانغ "بداية، يجب إعادة التأكيد والتوضيح أن منطقة

شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي البلاد أطلقت برنامجا للتدريب والتعليم المهني كإجراء وقائي سعيا لتيسير الجهود الرامية إلى مواجهة الإرهاب والتطرف، وأن هذا البرنامج يتوافق مع القانون " .



وأضاف كانغ أن الصين تعارض التطرف الديني ، وتضمن الحريات الدينية وفقا للقانون، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمسلمين في الصين، فهناك أكثر من 20 مليون مسلم ونحو 30 ألف مسجد في البلاد.



