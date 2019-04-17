شاهد.. لقطات جوية تظهر الدمار الذي تعرضت له كاتدرائية نوتردام

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مجموعة من الصور التي تم التقاطها بواسطة طائرة والتي توضح مدى الدمار الذي تعرضت له كاتدرائية نوتردامبعد الحريق الذي شب بها.
تعد نوتردام من أعظم المباني التي بنيت في العصور الوسطى، لذلك سببت
استمر الحريق داخل الكاتدرائية حوالي ثماني ساعات، وتسبب في دمار وأضرار جسيمة، وسقوط أحد الأعمدة بداخلها.
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