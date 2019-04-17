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بعثة صندوق النقد الدولي تزور باكستان خلال الشهر الجاري

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أكد صندوق النقد الدولي في بيان له بأن بعثة الصندوق ستزور باكستان خلال الشهر الجاري، وذلك لمواصلة مناقشات مع السلطات الباكستانية

لوضع اللمسات الأخيرة لبرنامج قروض، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ونقل عن البيان أن مسئولي
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الصندق وباكستان عقدوا المناقشات البناءة خلال الاجتماعات السنوية لصندوق الدولي والبنك الدولي في واشنطن.
وأوضح بأنه بناء على طلب باكستان إن البعثة ستزور باكستان بنهاية أبريل الجاري، لمواصلة المناقشات.
 
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