إيطاليا توقف شخصين للاشتباه في علاقتهما بـ"داعش"

أعلنت الشرطة الإيطالية أن شاباً إيطالياً من مدينة باليرمو في صقلية في الرابعة والعشرين من عمره، ومغربياً في الثامنة عشرة من عمره، يشتبه بأنهما خططا لشن هجمات باسم تنظيم "داعش" الإرهابي، اعتُقلا اليوم الأربعاء، في إيطاليا، بمقاطعتين مختلفتين من منطقة ميلانو.

وذكرت النيابة العامة في باليرمو، أنهما كانا "مستعدين للهجوم". وحتى لو لم يتم الكشف عن أي مشروع محدد، فقد اتضحت فرضية شن هجوم في إيطاليا، بمقدار ما أوقفت هزيمة تنظيم "داعش" في سوريا خططهما للذهاب من أجل القتال هناك.

ويقول المحققون إن الرجلين تدربا على القيام بهذه المهمة: استخدام الأسلحة، والاستعداد البدني والعسكري، وتحميل تعليمات، على تسجيلات فيديو، حول تقنيات حرب العصابات أو العمليات الانتحارية.

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ويشتبه أيضاً بأنهما بحثا ونشرا على شبكات التواصل الاجتماعي، الكثير من الوثائق وأشرطة الفيديو الدعائية لتنظيم "داعش" المتشدد، مما قد يشكل جنحة تحريض على الجريمة.

وكان الشاب الإيطالي جنح إلى التطرف منذ 2017، في باليرمو أولاً، ثم في شمال إيطاليا، حيث ذهب يبحث عن عمل، مزوداً برخصة قيادة شاحنات.