الطقس السيئ يودي بحياة 10 أشخاص في الهند

أعلن مسؤولون، اليوم الأربعاء، مقتل عشرة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بسبب هطول الأمطار وهبوب العواصف الترابية على عدة مناطق بولاية جوجارات الواقعة بشمال غرب الهند.

وقال جي بي مانجلبارا، رئيس قطاع الإغاثة بحكومة الولاية، "وفقاً للتقارير الأولية التي تلقيناها من عدة مناطق بالولاية، فإن ما لا يقل عن 10 أشخاص فقدوا حياتهم".

وأضاف "معظم الوفيات وقعت في منطقة نورث جوجارات بسبب البرق وتساقط الشجر".

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وقد أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، صباح اليوم، عن حزنه لوقوع خسائر في الأرواح.

وقال إن السلطات تتابع الموقف عن كثب، مضيفاً أنه سوف يتم تقديم كل المساعدات الممكنة للمتضررين.