مقتل 50 شخصاً جراء الفيضانات في باكستان

توفي 50 شخصاً على الأقل في باكستان، جراء هطول أمطار غزيرة أدت لوقوع فيضانات غامرة دمرت منازل ومحاصيل، وفقاً لما قاله مسؤولون اليوم الأربعاء.

ويتلقى نحو 150 شخصاً العلاج في المستشفى، حيث أعلنت السلطات حالة الطوارئ.

وقالت ريما زوبيري المتحدثة باسم الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث إن معظم الضحايا وقعوا بسبب تدفق المياه إلى الوديان والرياح الشديدة.

وأضافت زوبيري أن إقليمي خيبر بختونخوا بشمال غرب البلاد وبلوشستان في الجنوب الغربي كانا الأكثر تضرراً، حيث غطت المياه عدة بلدات.

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وقال محمد يوناس، أحد عمال الإنقاذ إن قوات الجيش ووكالات الإنقاذ يقومون بإجلاء العالقين في البلدات والقرى في بلوشستان.

وقد غمرت المياه محصول القمح المزروع على مساحة مئات الهيكتارات في إقليم بنجار، الذي يعرف بسلة الغذاء في باكستان.

وقال وزير الإعلام فؤاد شودري إن الحكومة وضعت قوات الجيش ووكالات الإنقاذ على أهبة الاستعداد، حيث من المتوقع هطول مزيد من الأمطار.