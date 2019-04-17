الإندونيسيون يدلون بأصواتهم لانتخاب رئيس وبرلمان

بدأ الإندونيسيون، اليوم الأربعاء، التصويت في الانتخابات الرئاسية التي يتواجه فيها الرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو مع الجنرال السابق بوابوو سوبيانتو للفوز برئاسة البلد الأكثر تعداداً بالمسلمين في العالم.

وأفاد مصدر، بأن أولى مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في مقاطعة بابوازيا في شرق إندونيسيا، لهذا الاستحقاق الذي دعي 190 مليون إندونيسي للإدلاء بأصواتهم خلاله حتى الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت جرينيتش).

وستكون هذه أكبر انتخابات في تاريخ إندونيسيا، وسيختار خلالها الناخبون أيضاً من بين 245 ألف مرشح للبرلمان الوطني والبرلمانات المحلية في الأرخبيل الشاسع المؤلف من 17 ألف جزيرة.

ويتصدر جوكو ويدودو استطلاعات الرأي، آملاً في الاستفادة من فورة في البنى التحتية جرت في عهده ومن حيوية أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

وفي حال الخسارة، حذرت المعارضة من أنها قد تطعن بالنتائج بسبب شوائب في القوائم الانتخابية، ملوّحة حتى بإمكان تنظيم تظاهرات في الشارع.