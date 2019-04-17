نيوزيلندا تخفض مستوى التهديد الأمني إلى “متوسط”

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قال مكتب رئيسة وزراء نيوزيلندا في بيان، الأربعاء، إن السلطات خفضت مستوى التهديد الأمني على المستوى الوطني إلى “متوسط” بعدما كانت قد عدلته إلى مرتفع في أعقاب الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في 15 من مارس، والذي أودى بحياة 50 شخصاً كما أصيب في الهجوم نحو 50 آخرين.
وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن في بيان: “رغم تعديل مستوى التهديد إلى متوسط، وفي حين أنه لا يوجد حالياً تهديد محدد تتعامل معه السلطات، سيظل الناس يلاحظون وجوداً واضحاً للشرطة في الأحداث العامة…”.
المصدر: واشنطن – رويترز
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