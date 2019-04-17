الإمارات تشيد بالفيتو الأميركي بشأن حرب اليمن

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أشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش باستخدام الرئيس الأميركي دونالد ترامب حق النقض (الفيتو)، ضد قرار للكونغرس كان يسعى لإنهاء المشاركة الأميركية في الحرب التي يخوضها تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.

وقال قرقاش على “تويتر” في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء: “تأكيد الرئيس ترامب على دعم التحالف العربي في اليمن إشارة إيجابية”.

وأضاف أن القرار “استراتيجي وجاء في الوقت المناسب”.

وذكر البيت الأبيض، الثلاثاء، أن ترامب استخدم حق النقض ضد قرار الكونغرس.

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وقال ترامب في الرسالة التي أعلن فيها استخدام الفيتو: “هذا القرار محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أميركيين وجنودا شجعانا، في الوقت الحالي وفي المستقبل”.

المصدر وكالات