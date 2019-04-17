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أعلنت السلطات في ولاية كولورادو الأميركية حالة الاستنفار الأمني اليوم الثلاثاء في مدرسة كولومباين الثانوية و12 مدرسة حكومية أخرى على الأقل مشيرة إلى تحقيق في “تهديد يعتد به”.
وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة جيفرسون إن حالة الاستنفار الأمني المعلنة تسمح بمواصلة الأنشطة المدرسية كما هو مقرر لكن مع تقييد حركة الدخول إلى المدرسة والخروج منها.
المصدر: العربية.نت
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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تهديد.. استنفار أمني في 13 مدرسة بكولورادو الأميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.