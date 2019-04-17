بعد تهديد.. استنفار أمني في 13 مدرسة بكولورادو الأميركية

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أعلنت السلطات في ولاية كولورادو الأميركية حالة الاستنفار الأمني اليوم الثلاثاء في مدرسة كولومباين الثانوية و12 مدرسة حكومية أخرى على الأقل مشيرة إلى تحقيق في “تهديد يعتد به”.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة جيفرسون إن حالة الاستنفار الأمني المعلنة تسمح بمواصلة الأنشطة المدرسية كما هو مقرر لكن مع تقييد حركة الدخول إلى المدرسة والخروج منها.

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المصدر: العربية.نت