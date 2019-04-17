لتأكيد دعم ومساندة السودان.. وفد سعودي إماراتي يلتقي البرهان

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 أبريل 2019 01:08 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 أبريل 2019 01:08 مساءً - مشاركة

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أشاد رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق الركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، بالعلاقات المتميزة بين السودان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشددا على الروابط الأزلية التي تربط بين شعوبها. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السودانية.

وأضافت الوكالة أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني التقى الثلاثاء بمكتبه بالقيادة العامة في الخرطوم، وفدا سعودياً إماراتياً مشتركاً رفيع المستوي.

وأبلغ الوفد، البرهان، رسالة شفهية تضمنت تحيات قيادتي البلدين الشقيقين واستعدادهما لدعم ومساندة السودان وشعبه في هذه المرحلة التاريخية المهمة.

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كما بحث الوفد السعودي الإماراتي المشترك مع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى، العلاقات المتميزة بين السودان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وجدد الوفد المشترك خلال اللقاء حرص السعودية والإمارات على أمن السودان واستقراره.

المصدر: العربية.نت