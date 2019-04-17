مديريات أمن المنطقة الغربية تدعم عمليات الجيش الليبي

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أعلنت مديريات الأمن في المنطقة الغربية الليبية دعمها لعمليات الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر في طرابلس.

واتهم الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، قطر ووزير خارجيتها بالتدخل في الشأن الداخلي الليبي، وذلك من خلال دعم المليشيات الإرهابية بالمال والسلاح، منذ عام 2011 وإلى الآن.

من جهته، قال رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج خلال مؤتمر صحفي في طرابلس إن على المجتمع الدولي الضغطَ على الدول الداعمة للحرب ووقفها.

إلى ذلك، سقطت صواريخ عدة مساء الثلاثاء على أحياء في العاصمة الليبية طرابلس التي تسعى قوات الجيش الليبي للسيطرة عليها منذ إطلاق حملتها العسكرية في الرابع من نيسان/أبريل، على ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس وشهود.

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وهزت سبعة انفجارات على الأقل وسط المدينة، قبل تصاعد أعمدة الدخان فوق حي أبو سليم في جنوب العاصمة الذي طالته صواريخ عدة، بحسب شهود.

المصدر: العربية.نت