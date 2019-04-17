ليبيا.. سقوط قتلى بقصف يهز العاصمة طرابلس

قال سكانّ، ليل الثلاثاء، إنهم سمعوا دوّي انفجارات عنيفة، هزت أحياء مختلفة بالعاصمة طرابلس، ناتجة عن قصف بالصواريخ.

وأكد مصدر ميداني، في تصريح لـ”العربية.نت”، أنّه تأكدّ مقتل 4 أشخاص من عائلة واحدة، قتلوا بعد تعرّض منزلهم الواقع في حي بوسليم إلى قصف بالصواريخ، مضيفا أن عدة صواريخ سقطت بمناطق أخرى بالعاصمة، من بينها منطقة صلاح الدين وسوق الجمعة وحي المطار، دون معرفة مصدرها.

ونفى الجيش الليبي، في بيان، “استخدامه أي نوع من الأسلحة الثقيلة في اشتباكات هذه الليلة”، واتهم “ميليشيا غنيوة وميليشيا المرسى”، التي يقودها صلاح بادي، بـ”توجيه فوهات مدافعهم لضرب المدنيين”.

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وكان الجيش الليبي، بدأ منذ يوم 4 أبريل، عملية عسكرية، تستهدف تخليص العاصمة طرابلس من المليشيات المسلّحة وتحريرها من الإرهاب، غير أنّه يواجه قتالا عنيفا من طرف المليشيات المدعومة من حكومة الوفاق، على مشارف العاصمة.

المصدر: العربية.نت – منية غانمي