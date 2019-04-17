كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس العسكري بالسودان يشيد بالعلاقات المتميزة مع السعودية والإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد رئيس المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بالعلاقات المتميزة بين السودان وكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والروابط الأزلية التى تربط بين شعوب الدول الثلاث.

وذكر إعلام المجلس العسكري، فى بيان صحفى، أن البرهان التقى وفدا سعوديا إماراتيا مشتركا، نقل إليه رسالة شفهية تضمنت تحيات قيادتى البلدين الشقيقين واستعدادهما لدعم ومساندة السودان وشعبه فى هذه المرحلة التاريخية المهمة.

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وفى سياق متصل، بحث الوفد السعودى الإماراتى المشترك مع نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى الفريق أول محمد حمدان دقلو، العلاقات المتميزة بين السودان والسعودية والإمارات.

وجدد الوفد المشترك خلال اللقاء حرص المملكة والإمارات على أمن واستقرار السودان .