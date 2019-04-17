كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال ألماني بتهمة الانتماء لداعش في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قبضت السلطات الألمانية على شخص يُشتبه في انتمائه لتنظيم داعش في مدينة هامبورغ، شمال ألمانيا.

وأعلن الادعاء العام الألماني، اليوم الأربعاء، أن السلطات أمرت منذ الخميس الماضي، باعتقال المشتبه به، وهو ألماني يبلغ من العمر 28 عاماً، بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي أجنبي.

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ووفق بيانات الادعاء العام، انضم الموقوف إلى داعش في سوريا منذ نوفمبر 2013، وتلقى تدريبات عسكرية، ثم عاد إلى ألمانيا في مارس 2014، لتجنيد عناصر جديدة لصالح التنظيم.

وساعد المشتبه به أحد الأفراد في السفر إلى منطقة نفوذ داعش سابقا بسوريا في صيف 2014.

ومن المقرر، أن يمثل المشتبه به اليوم أمام قاضي التحقيقات في المحكمة الاتحادية بكارلسروه لتقرير ما إذا كان سيُجرى إيداعه السجن على ذمة التحقيق.