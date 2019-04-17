كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تعترف بتدريب عناصر القاعدة في البوسنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف قيادي في نظام الملالي تعاون بين الحرس الثوري الإيراني مع تنظيم القاعدة في البوسنة، وفق ما أوردت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الأربعاء.

وقال القيادي في الحرس الإيراني سعيد قاسمي، في مقابلة إذاعية أمس الأول، رداً على سؤال حول دور الحرس في البوسنة عند اندلاع الحرب في 1992: "اليوم نستطيع أن نقول نحن كنا قوات الهلال الأحمر وذهبنا إلى البوسنة لتدريب المقاتلين".

واعترف القيادي الإيراني وفق عكاظ، بأن الهلال الأحمر كان غطاءً للعمل العسكري، بأن القاعدة حضرت حينها إلى البوسنة، و"تعاملنا معاً لفترة، وكان عناصر القاعدة يستعملون رموزنا، من أشرطة تعصب بها الجباه إلى أعلام كتائبنا العسكرية وغيرها".