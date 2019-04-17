كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إضراب عام للقطاع العام في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت هيئة التنسيق النقابية إضرابًا شاملاً في الإدارات العامة والوزارات والمدارس الرسمية، اليوم الأربعاء، احتجاجا على توجه الحكومة اللبنانية لاقتطاع جزء من رواتب الموظفين والمعلمين والمتقاعدين في القطاع العام.

ولرفض أي قرار يمس برواتب وأجور القطاع العام تجمع عدد من الأساتذة وموظفي القطاع العام والمتقاعدين في ساحة رياض الصلح، تزامناً مع جلسة مجلس النواب التشريعية، مطلقين شعارات رافضة للإجراءات التي ستتخذها الحكومة لخفض العجز في الموازنة والتي تمس برواتبهم.

ويقول الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب لـ"سبوتنيك": "اليوم المطلب الرئيسي هو رفض إجراءات "سيدر" التي تحاول الحكومة اليوم بالإجراءات التي تحضرها وتطبقها استجابة لمقررات هذا المؤتمر التي تحمل أصحاب الدخل المحدود تبعات الأزمة المالية والإقتصادية التي يتحملها المسؤولين نتيجة سياساتهم الريعية على مدى 30 سنة".