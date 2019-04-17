كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 50 شخصاً في الفيضانات بباكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى ما لايقل عن 50 شخصًا حتفهم في باكستان، بعد هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات دمرت منازل ومحاصيل، وفق ما قاله مسؤولون اليوم الأربعاء، لتواجه البلاد صعوبة في التعامل مع التداعيات القاتلة للاحتباس الحراري.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث ريما زوبيري، إن معظم الضحايا وقعوا بسبب تدفق المياه للوديان والرياح الشديدة.

ويعالج نحو 150 شخصاً في المستشفيات، أين أعلنت السلطات حالة الطوارئ.

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وأضاف زوبيري، أن إقليمي خيبر بختونخوا في شمال غرب البلاد، وبلوشستان في الجنوب الغربي، كانا الأكثر تضرراً، أين غطت المياه عدة بلدات.

وقال محمد يوناس، أحد عمال الإنقاذ، إن الجيش ووكالات الإنقاذ يُجلي العالقين في البلدات والقرى في بلوشستان.

وغمرت المياه محصول القمح المزروع في مئات الهيكتارات في إقليم بنجار، الذي يعرف بسلة غذاء باكستان.

وقال وزير الإعلام فؤاد شودري، إن الحكومة وضعت الجيش ووكالات الإنقاذ على أهبة الاستعداد، إذ من المتوقع هطول مزيد من الأمطار.