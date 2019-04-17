رونار يتفاعل مع تأهل الأياكس وزياش لنصف نهائي “تشامبيونز ليغ”

تفاعل هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي، مع تأهل فريق أياكس أمستردام إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، بمشاركة اللاعبان المغربيان حكيم زياش ونصير مزراوي، الذي غادر اللقاء الأخير أمام يوفنتوس مصاباً.
وقدم رونار التهنئة للاعبين المغربيان اللذان عبرا مع الأياكس إلى المربع الذهبي، بعد الفوز أمام يوفنتوس بهدفين مقابل واحد، في لقاء إياب ربع النهائي الذي أقيم بملعب “أليانز ستاديوم” بتورينو، أمس الأربعاء.
هذا وسيتعرف الأياكس خلال الساعات المقبلة على خصمه في المرحلة المقبلة من المسابقة، وتحديداً بعد مباراة إياب دور الثمانية التي ستجمع بين توتنهام ومانشستر سيتي.
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