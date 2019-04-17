النصب على مغاربة عبر الانترنت.. أربعيني يزور النقود ويتواصل مع ضحايا ليلا!

أوقفت الفرقة المالية والاقتصادية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون مدعومة بعناصر مجموعة الأبحاث والتدخل التابعة للأمن العمومي، أمس الثلاثاء، أربعينيا بتجزئة الوفاق للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالنصب وتزوير أوراق مالية وطنية.

وأفاد مصدر أمني، أنه جرى إيقاف المشتبه فيه بناء على شكايتين توصلت بهما المصالح الأمنية بالعيون، من شخصين، مفادها أنهما عرضا هاتفيهما للبيع عبر مواقع الكترونية خاصة بالبيع والشراء، ليقوم المشتبه فيه بالاتصال بهما، وضرب موعد لكل واحد منهما ليلا، وبعد عملية البيع تفاجأ الضحيتان بأن الأوراق المالية التي تسلماها منه مزورة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الفرقة المالية والاقتصادية قامت بمجموعة من الأبحاث والتحريات واستغلال كاميرات المراقبة، وكذا نتيجة الخبرات التقنية المجراة على الهواتف النقالة من طرف فرقة الاستعلام الجنائي والدعم التقني للأبحاث، لتتمكن من تحديد هويته وإيقافه.

وقد أسفرت عملية التفتيش الذي أجري بداخل مسكنه عن حجز حاسوبين، مبلغ مالي مزيف، وأدوات خاصة بالطباعة، وبطائق هوية مزيفة، فضلا عن مجموعة من بطائق خاصة بأرقام هاتف يتم التخلص منها بعد استعمالها في عمليات النصب.

تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف.