دورتموند يحدد صفقة جديدة بعد نهاية موسم لاعب الأسود حكيمي

كشفت تقارير إعلامية ألمانية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن اهتمام فريق بورسيا دورتموند بخدمات ظهير أيسر شاب، بعد غياب الدولي المغربي أشرف حكيمي عن المجموعة اضطراراً بسبب الإصابة، التي أنهت موسمه وكلفته إجراء عملية جراحية.

وحسب المصادر ذاتها، فإن بورسيا دورتموند وصل إلى اتفاق مع نادي هوفنهايم، من أجل التعاقد مع اللاعب شولز، واحد من الأسماء الشابة المتألقة.

وكان أشرف حكيمي قد غير مركزه نحو الرواق الأيسر مع بورسيا دورتموند، قبل أن يختار النادي حل المشكلة بالتعاقد مع لاعب جديد، قد يكون منافسا شرساً للاعب المغربي.

وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قد طمأنت قبل أسبوع تقريباً الجماهير عن الحالة الصحية للاعب أشرف حكيمي، من صفوف فريق بورسيا دورتموند، والذي أجرى عملية جراحية بمشط الساق.

Advertisements

وبحضور، عبد الرزاق هيفتي، طبيب المنتخب الوطني المغربي، أكدت جامعة الكرة أن العملية الجراحية للاعب الشاب قد كللت بالنجاح، في انتظار الكشف عن تطوارت حالته الصحية خلال قادم الأيام.

وكان نادي بروسيا دورتموند الألماني، قد أعلن قبل أسبوعين تقريباً، تعرض الظهير الأيمن للفريق والمنتخب المغربي لكرة القدم، لكسر على مستوى مشط القدم، موضحاً بأنه سيجري عملية جراحية، ما يعني،ليكون مجبرا على الخضوع للراحة، لحوالي 3 أشهر.