الإعلان عن ندوة "الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعت جمعية "السوار -الحركة النسوية العربية"، بالتعاون مع تجمع "المدافعات عن حقوق الإنسان في فلسطين" لندوة تتناول فيها واقع الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الجمعية أن الندوة التي من المزمع أن تُجرى في 23 نيسان/ أبريل الجاري، في تمام الساعة 18:30، تأتي "بالتزامن مع 'يوم الأسير الفلسطيني' وإضراب 'الكرامة'، ونضال الأسرى الفلسطينيين المستمر داخل قضبان السجون".\

وأشارت الجمعية إلى أن الندوة ستتناول "الواقع المعيشي لهؤلاء المناضلات في ظل تضييق سياسات مصلحة السجون وتجميع الأسيرات في سجن الدامون في أصعب الظروف وانتهاك حقوقهن الأساسية كنساء وأسيرات".

وستستضيف الندوة المحامية والناشطة حنان خطيب، مسؤولة ملف الأسيرات بهيئة شؤون الأسرى والمحررين.