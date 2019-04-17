السودان: نقل البشير إلى سجن كوبر في الخرطوم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال مصدر في عائلة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، إنه تم نقله إلى سجن في الخرطوم.

ونقلت "فرانس برس" عن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، إنه تم نقل البشير إلى سجن "كوبر".

وكان قد أطيح بالبشير، الخميس الماضي، بعد أربعة شهور من الاحتجاجات المناهضة لحكمه الذي استمر لثلاثة عقود. وكان قادة البلاد العسكريون الجدد قد أكدوا أن البشير محتجز "في مكان آمن".

وتحدث شهود عيان عن انتشار كثيف للجنود ولعناصر قوة الدعم السريع المساندة للجيش خارج السجن الواقع في شمال الخرطوم.

وقال شاهد عيان "هناك جنود على متن مركبات مزودة بالرشاشات قرب السجن".