شكرا لقرائتكم خبر عن أوغندا : نبحث منح اللجوء للبشير والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الدولة الأوغندي للشؤون الخارجية أوكيلو أوريم اليوم الأربعاء إن أوغندا تبحث منح حق اللجوء للرئيس السوداني المعزول عمر البشير رغم إدانته من المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف "أوغندا لن تأسف على الإطلاق على بحث طلب يقدمه البشير".

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