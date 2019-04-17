نقل البشير وقيادات حزبه إلى سجن كوبر في الخرطوم

أفادت وسائل اعلام، الاربعاء، بنقل الرئيس المعزول عمر البشير وقيادات حزبه المؤتمر الوطني إلى سجن كوبر في العاصمة السودانية الخرطوم.
ونشرت صحيفة "آخر لحظة" السودانية على صفحتها الأولى عنوانا بالعريض يقول "البشير في سجن كوبر"، فيما أفادت صحيفة التيار" باعتقال مجموعة كبيرة من قيادات حزب المؤتمر الوطني أمس وإحالتهم إلى سجن كوبر، المخصص للسياسيين.
كما نقلت شبكة "CNN" الأمريكية، عن مسؤولين سودانيين كانا موجدين ومطلعين على عملية النقل، قولهما إن الرئيس المعزول، عمر البشير نقل إلى سجن كوبرتحت حراسة أمنية مشددة.
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