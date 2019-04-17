نيوزلندا تخفض مستوى التهديد الأمني

الخليج 365/ بغدادأعلن مكتب رئيسة وزراء نيوزيلندا، الأربعاء، أن السلطات خفضت مستوى التهديد الأمني على المستوى الوطني إلى متوسط.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن في بيان: "رغم تعديل مستوى التهديد إلى متوسط، وفي حين أنه لا يوجد حاليا تهديد محدد تتعامل معه السلطات، سيظل الناس يلاحظون وجودا واضحا للشرطة في الأحداث العامة…"، بحسب "رويترز".

يذكر أن مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية تعرضا، الجمعة (15 آذار 2019)، لهجوم بالأسلحة النارية، ما أسفر عن مقتل 49 شخصا وجرح العشرات.

