شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالكويت: 50 حافلة لنقل الناخبين من 17 نقطة تجمع للتصويت على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سفير مصر لدى الكويت طارق القونى اليوم الأربعاء، الاستعدادات النهائية الخاصة بعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتى ستعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن موعد إجرائها فى موعد لاحق اليوم.

واستعرض القونى – فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الأربعاء، بمقر السفارة المصرية بالكويت، بحضور نائب السفير المستشار نازلى الفيومي، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية – التسهيلات التى ستقدمها السفارة للناخبين خلال عملية التصويت؛ حيث ستوفر بالتنسيق مع أبناء الجالية المتطوعين، وعدد من الشركات الكويتية التى يعمل بها أعداد كبيرة من أبناء الجالية، 50 حافلة لنفل الناخبين من 17 نقطة تجمع فى جميع أنحاء الكويت، إلى السفارة للادلاء بأصواتهم؛ وذلك على مدار أيام الاقتراع.

وأوضح أنه تم التنسيق مع السلطات الكويتية، للسماح لهم بالانتظار فى منطقة "الجزيرة الخضراء" المواجهة لحى السفارات، مع توفير حافلات ترددية لنقل الناخبين من "الجزيرة الخضراء" إلى السفارة للإدلاء بأصواتهم، واعادتهم مرة أخرى إلى "الجزيرة الخضراء"؛ وذلك لصعوبة دخول جميع الناخبين الى حى السفارات فى آن واحد من جانب، وتوفير مشقة الزحام عليهم من جانب آخر، مع تواجد متطوعين من أبناء الجالية المصرية بالكويت، بمنطقة (الجزيرة الخضراء)، لتنظيم حركة الحافلات منها الى السفارة والعكس، بينما سيسمح للناخبين المترجلين، بالدخول مباشرة الى السفارة عبر البوابة المجاورة لمقرها.

وأضاف أنه تم كذلك الانتهاء من تشييد خيمة كبيرة مكيفة الهواء بالمنطقة الملاصقة لسور السفارة لاستقبال الناخبين، لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه تم توفير كمية من المياه والمرطبات للناخبين، خاصة مع بدء ارتفاع درجات حرارة الطقس فى الكويت.

وأشار إلى أنه تم تجهيز القاعة التى ستستقبل الناخبين للأدلاء بأصواتهم داخل مقر السفارة، بشكل يستوعب الكثافات المنتظرة؛ حيث تم تخصيص مسار خاص لكبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة، والنساء، بالإضافة إلى توفير مقاعد متحركة لكبار السن، وطاقم طبى مؤهل للتعامل مع أى حالات طارئة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الكويتي، فضلا عن لافتات ارشادية حول قواعد ومبطلات عملية التصويت.

وشدد سفير مصر لدى الكويت على ضرورة حيازة الناخب لأصل بطاقة الرقم القومي، حتى لو كانت منتهية الصلاحية، أو جواز سفره المميكن سارى الصلاحية، حتى يتمكن من الادلاء بصوته، لافتا الى أنه بالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة، أو كبار السن، فالوحيد المعنى بمساعدتهم وفقا للقانون، هو رئيس اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية فى الكويت، معربا عن سعادته بقيامه بهذا الدور.

وأوضح القونى أن السفارة بدأت فى التجهيز لعملية الاقتراع منذ نحو ثلاثة أسابيع، لضمان خروج ذلك المحفل الدستورى بالشكل اللائق؛ حيث عقدت أجرت اتصالات عديدة مع الجانب الكويتي، لترتيب وتسهيل عملية الاقتراع، وكذلك التواصل مع أبناء الجالية، لشرح الاجراءات والاستماع الى مقتراحتهم، لضمان أكبر مشاركة من أبناء الجالية، بالإضافة الى قيام أبناء الجالية بتنظيم عدد من الفعاليات لشرح ومناقشة التعديلات الدستورية وأهميتها، لافتا فى الوقت نسه إلى تنظيم ندوة مهمة مساء اليوم فى المكتب الثقافى المصرى بمنطقة الجابرية، يستعرض خلالها المتحدث الأسبق للجنة العليا المصرية للانتخابات المستشار القانونى لمجلس الأمة الكويتى يسرى عبدالكريم أهمية التعديلات.

ولفت إلى أن التصويت سيكون اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء، خلال أيام الاقتراع الثلاثة، والمحددة بشكل مبدئى خلال الفترة من 19 إلى 21 أبريل الجاري، بينما سيتم الاعلان عن المواعيد النهائية من قبل الهيئة الوطنية للاتخابات اليوم.

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وأضاف القونى قائلا: " أتوجه بالشكر لأبناء الجالية المصرية بالبلاد، على مشاركتهم الايجابية فى جميع الاستحقاقات الانتخابية السابقة، وانخراطهم فى الدفاع عن قضايا الوطن وهمومه، انطلاقا من حس وطنى متميز، جسده تبوء تلك الجالية للمرتبة الأولى، كأعلى الجاليات تصويتاً فى جميع الاستحقاقات الانتخابية التى عقدت خارج مصر، والتى كان آخرها انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لولاية ثانية فى مارس 2018، بمشاركة أكثر من 35 ألف مواطن مصرى من المقيمين بالكويت"، مشددا فى الوقت نفسه على العلاقة الوطيدة التى تربط البعثة الدبلوماسية فى الكويت، بالجالية المصرية، والترابط الوثيق القائم بينهم، ليس فقط فيما يتعلق بالانتخابات أو الاستحقاقات الدستورية، وإنما على مدار العام فى العديد من المناسبات والأمور الأخرى التى تخص أبناء الجالية.

وشدد على ضرورة حيازة الناخب لأصل بطاقة الرقم القومي، حتى لو كانت منتهية الصلاحية، أو جواز سفره المميكن سارى الصلاحية، حتى يتمكن من الادلاء بصوته، لافتا الى أنه بالنسبة لذوى الاحتياجات الخاصة، أو كبار السن، فالوحيد المعنى بمساعدتهم وفقا للقانون، هو رئيس اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية فى الكويت، معربا عن سعادته بقيامه بهذا الدور.

وأعرب سفير مصر لدى الكويت، عن خالص شكره وتقديره إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والذى وجه بتقديم الدعم الكامل للسفارة المصرية، للاعداد والتحضير الجيد للاستفتاء، وضمان خروجه بالمظهر اللائق، وهو ما يعكس العلاقات الأخوية والتاريخية الوطيدة بين مصر والكويت، سواء على المستوى الشعبى أو المستوى الرسمي.

كما وجه الشكر إلى وزارتى الخارجية والداخلية الكويتيتين؛ لتعاونهما الكبير مع السفارة فى سبيل التيسير على الناخبين، وتأمين عملية الاستفتاء، وكذلك غرفة التجارة والصناعة الكويتية، برئاسة على الغانم، ورجال الأعمال المصريين والكويتيين، وفى مقدمتهم المهندس طارق عبدالوهاب، ووليد عبدالوهاب، وعبدالمحسن أبوالحسن، والدكتور عماد بوخمسين، ولؤى جاسم الخرافي، وناصر بستكي، والمهندس وليد الزامل، وابراهيم محمد عبداللطيف، وصفاء الأصولى، عبدالناصر سليمان، وحسين الهوارى واسماعيل على إبراهيم؛ لتعاونهم الكامل مع السفارة، من أجل انجاح عملية الاستفتاء.

وأوضح سفير صمر لدى الكويت، أنه بتاريخ 2 فبراير الماضي، تقدم 155 عضوا بمجلس النواب (أكثر من خمس عدد أعضاء المجلس) بطلب كتابى إلى رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال بتعديل بعض مواد الدستور؛ حيث قام المجلس بتخصيص جلسات لمناقشة تلك التعديلات، وعرضها على اللجنة التشريعية والدستورية، تلاها تنظيم جلسات حوار مجتمعى خلال الفترة من 20 الى 28 مارس الماضي، بمشاركة ممثلين عن مختلف الطوائف والفئات والنقابات والمفكرين بالمجتمع المصري.

واستعرض القونى أهم التعديلات الدستورية، والتى تتضمن تعديل 12 مادة، واستحداث 11 مادة جديدة، أبرزها تعديل مدة رئاسة الجمهورية، وانشاء مجلس للشيوخ، وزيادة النسبة المخصصة للمرأة فى البرلمان، ومواد أخرى لضمان التمثيل المناسب لمختلف الفئات المجتمعية، وضمان وجود موازنات مستقلة للهيئات القضائية المصرية.

ومن جانبه، قال المستشار الثانى للسفارة المصرية فى الكويت محمد عادل، إنه سيتم استخراج تصاريح خاصة للاعلاميين والصحفيين الراغبين فى تغطية عملية الاقتراع، مؤكدا قيام السفارة بتقديم كافة التسهيلات للصحفيين ووسائل الاعلام المختلفة، لضمان قيامهم بآداء رسالتهم الاعلامية بكل سهولة ويسر.

ونوه عادل إلى أنه سيتم نشر كافة الفيديوهات والمواد الاعلامية خلال أيام الاقتراع على الصفحة الرسمية للسفارة على "فيس بوك"، وكذلك قناة السفارة على موقع "يوتيوب" (empassy of Egypt in Kuwait)، بالإضافة إلى فيلم تسجيلى بالتعاون مع موقع "مصريون فى الكويت" حول كيفية التصويت خلال عملية الاستفتاء.