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مجلس الدولة ينشئ غرفة لمتابعة سير عملية الاستفتاء على الدستور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار فؤاد عبد الفتاح، الأمين العام لمجلس الدولة، أن المجلس قرر إنشاء غرفة لمتابعة سير عملية الاستفتاء المقرر انعقاده مطلع الأسبوع المقبل، وتتكون الغرفة من أقدم 10 مستشارين في المجلس، وتكون مهمتها تسيير الأعمال داخل المجلس أثناء الاستفتاء.

 

وأضاف عبد الفتاح، أن اللجنة تعمل تحت إشراف وتوجيهات المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، أيضا على متابعة عمل مستشارى مجلس الدولة الذين يشرفون على الاستفتاء في المحافظات، وتذليل أي مشكلات تواجه مستشارى المجلس أثناء متابعة سير عملية الاستفتاء.

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