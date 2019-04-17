شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر الفتاة" يعقد مؤتمرا حاشدا بالقليوبية للمشاركة بقوة فى الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد حزب مصر الفتاة الجديد، برئاسة اللواء سامح لطفى، مؤتمرا جماهيرياً حاشداً حضره آلاف المواطنين بمحافظة القليوبية، بحضور أمل فوزي رئيس مجلس مدينة قها، وعدد من الشخصيات العامة، وتحت إشراف أحمد أبوليلة الأمين العام لمصر الفتاة عن القليوبية، للتعريف بالتعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب أمس الثلاثاء .

من جانبه، أكد اللواء سامح لطفي رئيس الحزب خلال كلمته بالمؤتمر، أن حب مصر ليس بالكلام المعسول أو الأغاني أو الهتافات، حب مصر بمساندتها والعمل الجاد والمشاركة الإيجابية، وتأدية الواجب، وعدم التنازل عن حق المشاركة، مطالبا الجميع النزول بكثافة أمام اللجان الانتخابية، مشيرا إلى أن مصر الآن ليست كما كانت منذ 5 أو 6 سنوات مضت، فالتغيير للأفضل واضح والتقدم ملحوظ، والإنجاز ملموس ، لذا واجب علينا أن نكمل مسيرة ما بدأناه بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال لطفي فى بيان للحزب اليوم، إن المشاركة الإيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية ضرورة من أجل استكمال التجربة الديمقراطية، فنحن لا نريد العودة إلى الوراء .. ويجب أن نعلم جيدا أن الانصراف عن المشاركة الإيجابية يصب في مصلحة أعداء الوطن، والراغبون في تعطيل مسيرة البلاد، لذلك علينا جميعا المشاركة وأن نكون فاعلين بجدية لاستكمال ما تحقق من إنجازات في تلك المرحلة الحاسمة في تاريخ مصر.

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