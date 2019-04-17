أنباء عن نقل البشير إلى سجن كوبر

القاهرة - مصراوي: أفادت مصادر أمنية لـ"العربية" بنقل الرئيس السوادني السابق، عمر البشير، إلى سجن كوبر في مدينة بحري بالخرطوم. وحكم البشير السودان على مدى 30 عاما قبل الإطاحة به الأسبوع الماضي، عقب تظاهرات حاشدة هزّت البلاد منذ ديسمبر. ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008. لكن المجلس العسكري الانتقالي في السودان قال الاثنين إن قرار تسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى...

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