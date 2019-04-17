اعتقال رئيس البرلمان السوداني المنحل فور عودته من قطر

أفادت صحيفة "الراكوبة" السودانية أن السلطات اعتقلت رئيس البرلمان المنحل إبراهيم أحمد عمر في مطار العاصمة ​الخرطوم​، وذلك فور عودته من العاصمة القطرية ​الدوحة​، مشيرة الى أن السلطات تحفظت على رئيس البرلمان السابق، ووضعته تحت الإقامة الجبرية بمنزله في أم درمان وتم إغلاق حساب البرلمان المالي في ​البنك المركزي​.

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