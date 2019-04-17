ظريف: سنواصل مساعينا لتهيئة الأجواء لتشكيل لجنة صياغة الدستور السوري

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف "أننا سنواصل مساعينا لتهيئة الأجواء لتشكيل لجنة صياغة الدستور السوري"، مشيراً إلى أنه "يجب على الجميع احترام وحدة الأراضي السورية ونحن عملنا مع روسيا وتركيا وسنعمل بالمستقبل لإكمال مسار أستانا".
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة، أوضح ظريف "أنني أجريت لقاء مطولا مع الرئيس السوري بشارالأسد في سوريا، وسأعرض تقريرا عن اللقاء على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، لافتاً إلى "أننا نتفهم مخاوف تركيا حول التنظيمات الإرهابية وأكدنا أن إنهاءها سيكون بسيطرة الجيش السوري".
وشدد على أن "هناك علاقات مهمة جدا بين روسيا وتركيا وإيران ونحن نتواصل دائماً من أجل إعادة الأمن والإستقرار إلى سوريا"، مؤكداً أن "تركيا ستعمل من أجل رفع مستوى التبادل التجاري مع إيران إلى 30 مليار دولار سنوياً ونحن لا نسمح باـثر العلاقات التجارية بين إيران والدول المجاورة بالعقوبات".
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