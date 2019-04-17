أوغلو:سنواصل الحوار مع واشنطن حول ضرورةوقف العقوبات المفروضة على إيران

أكد وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ انه سنواصل الحوار مع ​واشنطن​ حول ضرورة وقف العقوبات المفروضة على ​إيران​. وشدد على انه "نرفض ​العقوبات الأميركية​ المفروضة على إيران ويجب على ​أميركا​ أن توقف هذه العقوبات".

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في أنقرة، أوضح "أننا لن نعترف أبداً بالتصريحات الأميركية المتعلقة بسيادة إسرائيل على الجولان"، مشيراً إلى أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قاد مفاضوات بين سوريا وإسرائيل قبل الأزمة السورية لكن إسرائيل توقفت وتأكدنا حينها أن إسرائيل لا تريد السلام في المنطقة".

وشدد على أن "هناك علاقات مهمة جدا بين روسيا و​تركيا​ وإيران ونحن نتواصل دائماً من أجل إعادة الأمن والإستقرار إلى سوريا"، مؤكداً أن "تركيا ستعمل من أجل رفع مستوى التبادل التجاري مع إيران إلى 30 مليار ​دولار​ سنوياً ونحن لا نسمح باـثر العلاقات التجارية بين إيران والدول المجاورة بالعقوبات".