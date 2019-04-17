لافروف: لا بد من القضاء على بؤرة الإرهاب بإدلب فلا يمكن للإرهابيين البقاء هناك

شدّد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، على أنّه "لا يمكن للإرهابيين البقاء في إدلب السورية إلى الأبد، ويجب حل المشكلة هناك. لا بدّ من القضاء على بؤرة الإرهاب في إدلب".
ولفت خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصربي إيفيتشا داسيتش، إلى أنّ "عودة سوريا إلى الجامعة العربية يمنح المنظمة إمكانية المساهمة في التسوية السورية"، موضحًا أنّه "تمّت مناقشة عودة سوريا إلى الجامعة العربية خلال المنتدى الوزاري الروسي العربي".
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