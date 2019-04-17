لافروف: لا بد من القضاء على بؤرة الإرهاب بإدلب فلا يمكن للإرهابيين البقاء هناك

شدّد وزير ​الخارجية الروسية​ ​سيرغي لافروف​، على أنّه "لا يمكن للإرهابيين البقاء في إدلب السورية إلى الأبد، ويجب حل المشكلة هناك. لا بدّ من القضاء على بؤرة ​الإرهاب​ في إدلب".

ولفت خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصربي إيفيتشا داسيتش، إلى أنّ "عودة ​سوريا​ إلى ​الجامعة العربية​ يمنح المنظمة إمكانية المساهمة في التسوية السورية"، موضحًا أنّه "تمّت مناقشة عودة سوريا إلى الجامعة العربية خلال المنتدى الوزاري الروسي العربي".