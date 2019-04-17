البابا: الكنيسة ممتنة لمن خاطروا بحياتهم لإنقاذ نوتردام

أعلن ​البابا​ فرنسيس إنه يشعر بالألم بسبب الحريق الذي دمر ​كاتدرائية نوتردام​ في ​باريس​، لافتا الى ان ​الكنيسة الكاثوليكية​ بأسرها ممتنة لمن خاطروا بحياتهم لإنقاذها. وقال البابا مخاطبا الآلاف الذين تجمعوا في ساحة القديس بطرس للاستماع لعظته: "نآمل أن تكون جهود الترميم عملا متناغما من الحمد والتمجيد للرب".

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