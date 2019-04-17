مصادر مصرفية تنفي لـ"LBC" حصول عملية بيع عقارات بن سلامة وساموئليان

ردت مصادر مصرفية في تصريح لقناة الـ"LBC" على ما نشرته احدى الصحف اليوم عن عملية بيع عقارات يملكها مصرف ​لبنان​، جرت بين الحاكم رياض سلامة ونائبه الرابع هاروتيون ساموئليان، مؤكدة ان "عملية البيع لم تحصل بين سلامة وساموئليان، بل الأخير دفع ثمن ​العقارات​ استنادا إلى التقييم الذي قام به ​مصرف لبنان​، وعرض هذه العقارات للبيع كان مفتوحا وكان يمكن لأي كان ان يشتريها".

واعتبرت المصادر ان الموضوع له علاقة بتعيين نواب حاكم مصرف لبنان لا سيما نائب الحاكم الارمني، مشيرة إلى ان "أسعار هذه العقارات اليوم أصبحت أدنى بكثير من الاسعار التي اشتراها بها ساموئليان".