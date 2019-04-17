أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأن ​العمال​ والمستخدمين والموظفين وجهاز الشرطة في بلديات قضاء حاصبيا نفذوا اضرابا عن العمل، وشمل الإضراب جميع بلديات ​القضاء​ التزاماً بدعوة نقابات عمال ومستخدمي البلديات في ​لبنان​. وطالب المحتجون بتحويل مستحقات البلديات وعدم المس بالرواتب واقتطاع اي نسبة منه وادراجهم في ​الضمان الاجتماعي​ والصحي. وسيعقد عام للعاملين في بلديات القضاء لقاء لدرس الخطوات الواجب اتخاذها لاحقا بهدف تحصيل الحقوق وحث المجالس البلدية على الوقوف إلى جانبهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: عمال البلديات في حاصبيا نفذوا إضرابا رفضا للمس بالرواتب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.