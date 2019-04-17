أكد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عدوان​ في تصريح له خلال ​الجلسة التشريعية​ أن "هناك ضرورة لستهيل العمل ب​خطة الكهرباء​ لأن هذا الموضوع حيوي"، معتبرا ان "التسهيل لا يمنع ان يكون هناك تعلق بالقوانين وطريقة العمل، والمطلوب إظهار جديتنا كمجلس نيابي في هذا الملف".

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كانت هذه تفاصيل خبر عدوان خلال الجلسة التشريعية: هناك ضرورة لتسهيل العمل بخطة الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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