توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة البلمند وبلدية قلحات

وقعت ​جامعة البلمند​ ممثلةً برئيسها الدكتور الياس وراق اتفاقية تعاون مع بلدية قلحات ممثلةً برئيسها الدكتور باخوس وهبة، وبحضور أعضاء من المجلس البلدي. تهدف هذه الاتفاقية إلى تقديم منحاً تعليمية لأبناء بلدة قلحات للالتحاق في جامعة البلمند. وفي هذا الإطار، شدد الدكتور وراق على الدور الفاعل لبلدة قلحات الحاضنة للجامعة، مؤكداً أنَّ هذا التعاون سيسهم في تعزيز الروابط بين الجامعة والبلدة. كما أشاد الدكتور وهبة بأهمية هذا التعاون الذي يعتبر خير دليل على دور جامعة البلمند في مد يد المساعدة إلى طالبي العلم والمعرفة.

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